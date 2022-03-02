Şenol Fidan: 'İki takım için de psikolojik maçtı'

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasından ertelenen maçta Beypiliç Boluspor'u 1-0 yenen Tuzlaspor'un Teknik Direktörü Şenol Fidan, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.



İlk yarıda girdikleri pozisyonlar olduğunu aktaran Fidan, "Topun bizde kaldığı anlar var. Bu bizi mutlu etmişti. Ama golü bulamadık. İkinci yarıda biraz baskı yedik. Boluspor biraz daha ileri çıktı. Ortadaki topları kapamadık. Böyle olunca Boluspor'un ivme kazanması söz konusu oldu. İlk yarıda atamadığımız golü ikinci yarıda attık." diye konuştu.



Fidan, bu karşılaşmanın puan açısından her iki takım için de psikolojik bir maç olduğunu vurgulayarak, "Çünkü bu maçı alan play-off'u belki yakalama şansı olarak da bir şeyleri düşünebilirdi. Alt sıralardan kurtulmak adına çok önemliydi. Bu psikolojik maçı biz kazandığımız için çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.





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