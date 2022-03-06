Şenol Fidan: 'Hatalar dengemizi bozdu'

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında İstanbulspor'a 2-0 yenilen Tuzlaspor'un teknik direktörü Şenol Fidan, yedikleri gollerde yaptıkları bireysel hataların oyun içinde dengelerini kaybetmelerine neden olduğunu söyledi.



Fidan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, İstanbulspor'un bir pas takımı olduğunu bildiklerini, bundan dolayı önde baskı yaparak rakibin oyun kurmasını engellemeye çalıştıklarını ifade etti.



İlk gole kadar bunu başardıklarını belirten Fidan, şöyle konuştu:



"Yediğimiz gollerde bireysel hatalar oyun içindeki dengemizi biraz kaybetmemize neden oldu. Daha sonra da geri dönüş yapmak için topun peşinden koşunca saha içindeki dengelerimiz tamamen ortadan kalktı. Bu bizim adımıza üzüntü verici çünkü ligin en az gol yiyen, en az pozisyon veren takımlarından biriyiz ama geriden gelmek için ekstra bir şeyler yapmak gerekirken bu anda aklımızı da yitirdik diye düşünüyorum. İstanbulspor da bunu iyi değerlendirdi. Kendilerini tebrik ediyorum."





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