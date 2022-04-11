Şenol Fidan: "Çok önemli bir 3 puan aldık"

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında deplasmanda Denizlispor'u 4-2 mağlup eden Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Şenol Fidan: 'Çok önemli bir 3 puan aldık'
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11 Nisan 2022 00:00
Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında deplasmanda Denizlispor'u 4-2 mağlup eden Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan, maçın ardından konuştu.

Şenol Fidan, puan sıralamasına baktıklarında her iki takımı ilgilendiriyor gibi görünse de 7-8 takımı ilgilendiren bir maç oynadıklarını ifade etti.

Takım olarak önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Fidan, şunları söyledi:

"Bugün çok önemli bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum. Maçın 90 dakikasına baktığımızda maçı hak eden bir Tuzlaspor var. Oyuncularımı kutluyorum. İlk yarıda 2-0 yaptık ama bunu 4 veya 5 yapabilirdik. Maçı ilk yarıda da bitirebilirdik. İkinci yarıda üçüncü golü atınca Denizlispor'un biraz mücadele gücü düştü. Kırmızı kart gören oyuncumuz var 3-0 kazanırken. Ben bunu affedemem. Özellikle 3-0 önde olduğumuz bir maçta kırmızı kart görmek bizim gibi takımlara ve futbolcuya yakışmadı."

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