Şenol Fidan: 'Çok önemli bir 3 puan aldık'

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında deplasmanda Denizlispor'u 4-2 mağlup eden Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan, maçın ardından konuştu.



Şenol Fidan, puan sıralamasına baktıklarında her iki takımı ilgilendiriyor gibi görünse de 7-8 takımı ilgilendiren bir maç oynadıklarını ifade etti.



Takım olarak önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Fidan, şunları söyledi:



"Bugün çok önemli bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum. Maçın 90 dakikasına baktığımızda maçı hak eden bir Tuzlaspor var. Oyuncularımı kutluyorum. İlk yarıda 2-0 yaptık ama bunu 4 veya 5 yapabilirdik. Maçı ilk yarıda da bitirebilirdik. İkinci yarıda üçüncü golü atınca Denizlispor'un biraz mücadele gücü düştü. Kırmızı kart gören oyuncumuz var 3-0 kazanırken. Ben bunu affedemem. Özellikle 3-0 önde olduğumuz bir maçta kırmızı kart görmek bizim gibi takımlara ve futbolcuya yakışmadı."





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