Şenol Fidan: "Aklımızda hep play-off var"

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında evinde ağırladığı Adanaspor'u 4-1 mağlup eden Tuzlaspor'da, teknik direktör Şenol Çorlu maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Şenol Fidan: 'Aklımızda hep play-off var'
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25 Nisan 2022 17:16
Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Adanaspor'u 4-1 yenen Tuzlaspor'un teknik direktörü Şenol Fidan, kalan 4 maçtaki tüm puanlara talip olduklarını söyledi.

Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fidan, puan durumu sebebiyle bıçak sırtı bir maç oynadıklarını aktardı.

Önlerindeki 5 zorlu maçın ilkini geride bıraktıklarını vurgulayan Fidan, şöyle konuştu:

"Adanaspor ligimizde ender üçlü savunma yapan takımlardan biri. 4 golle önemli bir maçtan 3 puanla ayrıldık. Aklımızın bir köşesinde hep play-off var. Play-off'u kovalama hedefimiz hep var. Hedefsiz olmuyor. Bu felsefeyle işimize başlamıştık. Kalan 4 maç var, puanların hepsine talibiz. Eyüpspor ile maçımız olduğu için yakalama adına bir avantaj olarak görüyorum."

 

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