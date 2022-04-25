Şenol Fidan: 'Aklımızda hep play-off var'

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Adanaspor'u 4-1 yenen Tuzlaspor'un teknik direktörü Şenol Fidan, kalan 4 maçtaki tüm puanlara talip olduklarını söyledi.



Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fidan, puan durumu sebebiyle bıçak sırtı bir maç oynadıklarını aktardı.



Önlerindeki 5 zorlu maçın ilkini geride bıraktıklarını vurgulayan Fidan, şöyle konuştu:



"Adanaspor ligimizde ender üçlü savunma yapan takımlardan biri. 4 golle önemli bir maçtan 3 puanla ayrıldık. Aklımızın bir köşesinde hep play-off var. Play-off'u kovalama hedefimiz hep var. Hedefsiz olmuyor. Bu felsefeyle işimize başlamıştık. Kalan 4 maç var, puanların hepsine talibiz. Eyüpspor ile maçımız olduğu için yakalama adına bir avantaj olarak görüyorum."









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