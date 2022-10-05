Şennur Demir'in hedefi Avrupa şampiyonluğu

Dünya şampiyonu milli boksör Şennur Demir, Karadağ'da 11-23 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın ardından aktif sporculuk kariyerini sonlandıracağını açıkladı.



Liseden mezun olduktan sonra tekstil fabrikaları ile bazı kurumlarda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Şennur, 25 yaşında boksa başladı.



Bu arada üniversite sınavlarına hazırlanan ve daha önce güvenlik görevlisi olarak bulunduğu Bartın Üniversitesinde beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünü kazanan milli sporcu, eğitimini ve boksu bir arada yürüttü.



Daha sonra öğretmenliğe başlayan Şennur, boksta başarı elde edebilmek için aralıksız çalışmasının karşılığını milli takıma yükselerek aldı.



Kariyerinde dünya ve Avrupa şampiyonalarında dereceleri bulunan milli boksör, son olarak Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 40 yaşına giren Şennur Demir, Avrupa Şampiyonası'nın ardından boksu bırakma kararı aldı.



- "13-14 yıllık bir serüvenin sonuna geliyorum"



Şennur Demir, AA muhabirine, Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında kariyerindeki son kampına Kastamonu'da girdiğini söyledi.



Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına, Dünya Şampiyonası'ndaki ciddiyet ve kararlılıkla devam ettiklerini anlatan Şennur, "Türkiye olarak dünya boksunun zirvesindeyiz. Bütün ülkelerin bizimle antrenman yapmak ya da buraya gelmek istedikleri bir ülke haline geldik. Gücümüzü, Dünya Şampiyonası'nda 5 altın, 2 bronz madalya alarak kanıtlamış olduk. Kadın Boks Milli Takımı olarak hedefimize ilerliyoruz. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda da başarılar katlanarak gelecek." ifadelerini kullandı.



Son Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandığını hatırlatan Şennur, "Avrupa Şampiyonası'nda da şampiyon olmak istiyorum. Bu doğrultuda çalışıyorum. İnşallah şampiyon olup Türkiye'de nasıl İstiklal Marşı'mızı okuttuysak, Karadağ'da da okutmak istiyoruz." diye konuştu.



Şennur, boksu yaşından dolayı bırakmak zorunda kaldığını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Boksu bırakmak istemiyorum ama maalesef boks beni bırakıyor. O yüzden bu, gittiğim son Avrupa Şampiyonası. Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olup kariyerimi noktalamak istiyorum. Sporcu olarak son Avrupa şampiyonama gidiyorum. Biraz duygusallık var, mutluluk da var. Güzel şekilde bitirirsem daha çok mutlu olacağım. İnşallah kariyerimi Avrupa şampiyonluğuyla taçlandırırsam, 2022 yılında çifte şampiyonlukla kariyerimi noktalamış olacağım. 13-14 yıllık bir serüvenin sonuna geliyorum. Birçok sakatlık yaşadım, birçok zafer kazandım. Dünya ikinciliklerim, üçüncülüklerim ve en son şampiyonluğum oldu. Avrupa'da da derecelerim oldu. Benim için güzel bir final."



Milli boksör, öğretmenliğe devam edeceğini belirterek, "Teklifler gelirse farklı yerden değerlendireceğim. Milli takıma antrenör olarak gelebilirim. Bu atmosferden ayrılmamış olurum. Sakatlandım, yine pişman olmadım. Kazanamadım, ağladım, yine pişman olmadım. 14 yıllık spor hayatımı iyisiyle kötüsüyle, zaferiyle, başarısıyla başarısızlığıyla sonuçlandırdım." diye konuştu.





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