Şennur Demir, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde

Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası, Karadağ'da devam ediyor.



Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklama göre, Budva kentinde yapılan organizasyonda bugün milli sporcular Ayşe Çağırır ile Şennur Demir ringe çıktı.



48 kiloda ringe çıkan Ayşe Çağırır, İngiliz Jade Demie Resztan'a yenilerek turnuvaya veda etti.



+81 kiloda Şennur Demir ise Slovak Andrea Sirkova'yı yenerek yarı finale yükseldi.



Organizasyon, 22 Ekim'de sona erecek.





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