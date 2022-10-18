Şennur Demir, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde

Milli boksör Şennur Demir, Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Andrea Sirkova'yı yenerek yarı finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Şennur Demir, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ekim 2022 23:49
Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası, Karadağ'da devam ediyor.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklama göre, Budva kentinde yapılan organizasyonda bugün milli sporcular Ayşe Çağırır ile Şennur Demir ringe çıktı.

48 kiloda ringe çıkan Ayşe Çağırır, İngiliz Jade Demie Resztan'a yenilerek turnuvaya veda etti.

+81 kiloda Şennur Demir ise Slovak Andrea Sirkova'yı yenerek yarı finale yükseldi.

Organizasyon, 22 Ekim'de sona erecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ