Seni Seven Ölsün nerede çekildi, hangi köyde

Seni Seven Ölsün konusu, oyuncuları ve çekildiği yerlerle ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Seni Seven Ölsün filmi nerede çekildi? Seni Seven Ölsün filmi Trabzon'un Çaykara İlçesinde çekilmiştir.

10 Mayıs 2020 21:51
Seni Seven Ölsün nerede çekildi, hangi köyde
ATV'de Seni Seven Ölsün filmi izleyicisiyle buluşacak. 2016 yapımı komedi türündeki filmde kavuşamayan aşıkların hüzünlü öyküsüne dur demeye karar veren bir çift, birbirine düşman ailelerin çocukları olsalar da el ele vermesiyle hikayenin başlamasını izleyeceğiz. Komedi türündeki filmleri ilgiyle takip edenler '' Seni Seven Ölsün filmi konusu ne, oyuncuları kimler?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Daha önceden izlemeyenler veya tekrardan izlemek isteyenler için bu akşam ekrana gelecek olan Seni Seven Ölsün filmi konusu ne oyuncuları kim? Seni Seven Ölsün filmi nerede çekildi?

SENİ SEVEN ÖLSÜN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Seni Seven Ölsün, bir tılsımın etkisinde olan Karadeniz köyünde geçiyor. Tılsımın etkisiyle yüzyıllardır kavuşamayan aşıkların hüzünlü öyküsüne dur demeye karar veren bir çift, birbirine düşman ailelerin çocukları olsalar da el ele verirler. Bunun sonucunda başlarından eğlenceli, komik, romantik ve macera dolu olaylar geçecektir...

SENİ SEVEN ÖLSÜN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Seni Seven Ölsün filmi Trabzon'un Çaykara İlçesinde çekilmiştir.

SENİ SEVEN ÖLSÜN FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Unutulmaz ve Beni Böyle Sev dizilerinde yönetmen koltuğuna oturan Cem Tabak'ın ilk uzun metrajlı film denemesi olan Seni Seven Ölsün'ün senaryosunda Şeyda Delibaşı imzası var. Filmin başrollerini Alper Saldıran, Fulya Zenginer, Hüseyin Avni Danyal ve Durul Bazan üstlenirken, filmin kadrosunda Ruhi Sarı, Hakan Salınmış, Sacide Taşaner, Şamil Kafkas, Nuray Yeşilaraz ve Eylem Tanrıver gibi isimler yer alıyor.

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