Şenes Erzik'ten UEFA'ya Merih tepkisi

TFF Onursal Başkanı, FIFA ve UEFA'nın eski yöneticisi Şenes Erzik, milli futbolcumuz Merih Demiral'ın bozkurt işareti nedeniyle ceza almasına tepki gösterdi.

Şenes Erzik'ten UEFA'ya Merih tepkisi
UEFA Asbaşkanlığı ve FIFA İcra Komitesi üyeliği yapan TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, milli futbolcumuz Merih Demiral'ın bozkurt işareti nedeniyle ceza almasına tepki gösterdi.

Şenes Erzik yaptığı açıklamada "UEFA'da görevli, yetkili, sorumlu olsaydım bu soruşturmanın başlatılmasına dahi izin vermezdim." ifadelerini kullandı.

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'yı eleştiren Şenes Erzik "Soruşturma ve verilen ceza sürecinde UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı nasıl bir tutum içinde olmuştur da bu skandal kararın çıkmasına engel olamamıştır." açıklamasını yaptı.

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
Son Dakika Haberleri
Şenes Erzik
Şenes Erzik'ten UEFA'ya Merih tepkisi
Van Bronckhorst
Van Bronckhorst'tan Hollanda-Türkiye maçı için açıklama!
A Milli Futbol Takımı, 631. maçına çıkacak
A Milli Futbol Takımı, 631. maçına çıkacak
Türkiye ile Hollanda 15. randevuda
Türkiye ile Hollanda 15. randevuda
Servet Yardımcı
Servet Yardımcı'dan Merih Demiral kararına tepki
Sporx Anasayfasına Dön