Şenes Erzik'ten TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı Şenes Erzik, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.



Federasyondan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen görüşmede TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da yer aldı.



Ziyaretin sonunda Hacıosmanoğlu, Şenes Erzik'e üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Milli Takım forması takdim etti.



Öte yandan, İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi de İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyarette bulundu. Marrapodi, TFF başkanlığına seçilen Hacıosmanoğlu'nu tebrik edip, yeni görevinde başarılar diledi.









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