Şenes Erzik'ten Mehmet Büyükekşi'ye ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı Şenes Erzik, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti.



TFF'den yapılan açıklamaya göre Şenes Erzik ve Mehmet Büyükekşi, TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen buluşmada, futbolun dünü, bugünü ve geleceği konusunda sohbet etti.



Şenes Erzik, yeni görevinde başarılar dilediği başkan Mehmet Büyükekşi'ye 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) finallerine ait bir futbol topu verdi.



Büyükekşi de, Erzik'e ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirterek günün anısına üzerinde isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması takdim etti.





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