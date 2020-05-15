Şenes Erzik: 'Ligin Haziran'da başlaması zor, Ağustos...'

- "Haziran'da başlamaz! Ağustos..."

- "Para hesabı yapmak çok yanlış"

- "En büyük problem takvim"

, futbol takımlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde birçok vakaya rastlanmasının göz ardı edilemeyeceğini ve liglerin haziran ayında başlamasının çok zor olduğunu söyledi.Şenes Erzik, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen ligler için başlatılma kararı alınmasıyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Salgın sürecinde insan sağlığının her şeyden önemli olduğuna dikkati çeken Erzik, şu ifadeleri kullandı:Deneyimli futbol adamı, liglerin başlama tarihi ile ilgili erteleme yapılması durumunda UEFA'nın göstereceği tavırla ilgili, "UEFA, 27 Mayıs'ta bir toplantı yapacak.Bu işi başından beri bir takvim olayı olarak ele almak lazım. FIFA ve UEFA'da, dünya kupaları ile Avrupa şampiyonalarında hep ilk yapmaya çalıştığımız şey uluslararası takvimdi. Onlarla oynamak mümkün ama ne derece olur şu an gerçekten bir şey söyleyemiyorum." diye görüş belirtti.Şenes Erzik, koronavirüs salgını nedeniyle liglerin tamamlanamaması halinde Avrupa kupalarına katılacak takımlar ve katılım paylarının bölüşülmesi ile ilgili yaşanan tartışmalar hakkında şunları kaydetti:."Futbol dünyasında son yıllarda turnuva ve bu organizasyonlara katılan takımların sayısının arttığını belirten Erzik, bu durumun salgın sürecinde takvimde yaşanan sıkıntıya yol açtığını aktardı.Şenes Erzik, şöyle konuştu:Takvimi zorluyor. Ekonomik tarafını ise kısa vadede düşünmemek lazım. Ligler tamamlanamazsa ekonomi o zaman düşünülecek.