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Şener'in Tolgay tedirginliği ruh haline yansıdı

Ara transfer döneminde Beşiktaşlı Tolgay Arslan ile takas olması gündemde olan ve kafası hayli karışan Şener Özbayraklı'nın isteksiz tavrı antrenmanlarda yüzüne yansıyor.

Kaynak: Fanatik
Şener'in Tolgay tedirginliği ruh haline yansıdı
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11 Ocak 2019 10:59
Tolgay Arslan transferinde Beşiktaş'a önerilen Şener Özbayraklı, bir yandan Antalya kampında çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da geleceğinin şekillenmesini bekliyor.

Dünkü idmanda bu belirsizliğin adeta yüzüne yansıdığı Şener, engelleri atladığı sıradaki haliyle dikkat çekti.

Milli futbolcunun havaya zıpladığı sıradaki yüzünün ifadesi, aslında her şeyi anlatıyordu.

2015/16 sezonunda Bursaspor'dan 1,5 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer olan Milli futbolcu, sarı-lacivertlilerle şimdiye dek çıktığı 107 karşılaşmada 5 gol atıp 14 asist yapma başarısı gösterdi.



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