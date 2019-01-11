Tolgay Arslan transferinde Beşiktaş'a önerilen Şener Özbayraklı, bir yandan Antalya kampında çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da geleceğinin şekillenmesini bekliyor.Dünkü idmanda bu belirsizliğin adeta yüzüne yansıdığı Şener, engelleri atladığı sıradaki haliyle dikkat çekti.Milli futbolcunun havaya zıpladığı sıradaki yüzünün ifadesi, aslında her şeyi anlatıyordu.2015/16 sezonunda Bursaspor'dan 1,5 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer olan Milli futbolcu, sarı-lacivertlilerle şimdiye dek çıktığı 107 karşılaşmada 5 gol atıp 14 asist yapma başarısı gösterdi.