Şener Özbayraklı'yı şok eden Beşiktaş haberi

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan transfer ettiği Tolgay Arslan'ın transferinde Şener Özbayraklı da siyah-beyazlı takıma taskasta gidecekti. Ancak Şener Özbayraklı, Beşiktaş'a gitmekten vazgeçti.Şener Özbayraklı, Sarı lacivertli takımda devam etmek ve yeni sözleşme beklerken, iki kulübün transferiyle ilgili olarak anlaşması sonrası şok oldu. Bu anlaşmayı medyadan öğrenen Şener Özbayraklı, hemen telefona sarıldı ve teknik direktör Ersun Yanal'ı aradı. Ersun Yanal'dan kulüplerin anlaştığını teyit eden Şener Özbayraklı, bu bilgi sonrasında şaşkınlık yaşadı.Bu gelişme sonrasında önce Fenerbahçeli yöneticilerle görüşen Şener Özbayraklı ve menajeri, daha sonra Beşiktaş ile masaya oturdu. Fenerbahçe'de yıllık 1,4 milyon euro garanti ücret kazanan Şener Özbayraklı, Beşiktaş'ın 1,2 milyon euro teklif etmesinin ardından iş çıkmaza girdi.Şener Öbayraklı, Beşiktaş'a imza atmayacağını hem siyah-beyazlılara hem de Fenerbahçe'ye bildirdi. Bu gelişmenin ardından Tolagy Arslan'ın transferi için sarı-lacivertli kulüp yaptığı teklifi yükseltmek zorunda kaldı ve anlaşma bu şekilde sağlandı.