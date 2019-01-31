  •  
    FM'ye göre Ocak ayında "EN İYİ TRANSFER O..."
  •  
    G.Saray'ın yeni golcüsü, Avrupa'yı peşine taktı!..
  •  
    Terim'in kararı değişti! "EMRE MOR" gelişmesi
  •  
    F.Bahçe'de Slimani krizi İŞTE TARİHİ RESTLEŞME
  •  
    Diagne ve Kostas'tan sonra bir transfer daha

Şener Özbayraklı'yı şok eden Beşiktaş haberi

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Tolgay Arslan - Şener Özbayraklı takası gerçekleşecekti. Ancak Şener Özbayraklı'nın takas olacağını basından öğrenmesi, sarı-lacivertli futbolcuyu şoke etti. Sonrasında ise takas iptal oldu, Şener Özbayraklı, Galatasaray'a haber yolladı.

Kaynak: Sporx.com
Şener Özbayraklı'yı şok eden Beşiktaş haberi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ocak 2019 11:26
Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan transfer ettiği Tolgay Arslan'ın transferinde Şener Özbayraklı da siyah-beyazlı takıma taskasta gidecekti. Ancak Şener Özbayraklı, Beşiktaş'a gitmekten vazgeçti.

Şener Özbayraklı, Sarı lacivertli takımda devam etmek ve yeni sözleşme beklerken, iki kulübün transferiyle ilgili olarak anlaşması sonrası şok oldu. Bu anlaşmayı medyadan öğrenen Şener Özbayraklı, hemen telefona sarıldı ve teknik direktör Ersun Yanal'ı aradı. Ersun Yanal'dan kulüplerin anlaştığını teyit eden Şener Özbayraklı, bu bilgi sonrasında şaşkınlık yaşadı.

Bu gelişme sonrasında önce Fenerbahçeli yöneticilerle görüşen Şener Özbayraklı ve menajeri, daha sonra Beşiktaş ile masaya oturdu. Fenerbahçe'de yıllık 1,4 milyon euro garanti ücret kazanan Şener Özbayraklı, Beşiktaş'ın 1,2 milyon euro teklif etmesinin ardından iş çıkmaza girdi.

Şener Öbayraklı, Beşiktaş'a imza atmayacağını hem siyah-beyazlılara hem de Fenerbahçe'ye bildirdi. Bu gelişmenin ardından Tolagy Arslan'ın transferi için sarı-lacivertli kulüp yaptığı teklifi yükseltmek zorunda kaldı ve anlaşma bu şekilde sağlandı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için