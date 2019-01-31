Şener Özbayraklı'nın o cevabı; 'Nereden çıktı bu takas?'

Fenerbahçe yönetimi, önceki akşam Beşiktaşlı idarecilerle bir araya gelerek, Tolgay Arslan için 2.5 milyon Euro bonservis ücreti ve Şener Özbayraklı takasını içeren teklifi masaya getirmişti. Siyah-beyazlılar tarafından olumlu karşılanan öneri, dün sabah saatlerinde ise boşa çıktı. Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Şener, "Bana kontratımın uzatılacağı sözü verilmişti. Takas nereden çıktı" diyerek, ayrılmayacağını aktardı.Şener'ın inadını kıramayan Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla kadroya katılmasını istediği Tolgay Arslan için yeni bir teklifle Beşiktaş'ın kapısını çaldı: Üç milyon Euro bonservis bedeli...Beşiktaşlı idareciler, sezonun ilk yarısında kadro dışı kalan ve Şenol Güneş'in geri dönmesine izin vermediği 28 yaşındaki oyuncunun satışına onay verdi.Fenerbahçe'ye önceden söz verdiği bilinen Tolgay Arslan, Beşiktaş'ın satışına onay vermesi üzerine hak ettiği alacaklardan 300 bin Euro'yu bırakma kararı aldı. Tolgay'ın bugün resmi imzayı atması ve yeni takımıyla ilk idmanına çıkması bekleniyor. Son dönemlerde Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Jeremain Lens'i Beşiktaş'a kaptıran Fenerbahçe, böylece uzun süre sonra siyah-beyazlı ezeli rakibinden bir futbolcuyu renklerine bağladı.