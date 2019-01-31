  •  
    G.Saray'ın yeni golcüsü, Avrupa'yı peşine taktı!..
  •  
    Diagne ve Kostas'tan sonra bir transfer daha
  •  
    Ve Slimani yeni takımını buldu! İmza için gidiyor
  •  
    Anlaşma sağlanamadı ve transfer İPTAL oldu
  •  
    Beşiktaş'tan N'JIE transferi için açıklama

Şener Özbayraklı'nın o cevabı; "Nereden çıktı bu takas?"

Şener'in inadını kıramayan Fenerbahçe yönetimi, Ersun Yanal'ın ısrarla alınmasını istediği gurbetçi orta saha için Kara Kartal'ı ikna etmeyi başardı

Kaynak: Sabah
Şener Özbayraklı'nın o cevabı; 'Nereden çıktı bu takas?'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ocak 2019 08:25
Fenerbahçe yönetimi, önceki akşam Beşiktaşlı idarecilerle bir araya gelerek, Tolgay Arslan için 2.5 milyon Euro bonservis ücreti ve Şener Özbayraklı takasını içeren teklifi masaya getirmişti. Siyah-beyazlılar tarafından olumlu karşılanan öneri, dün sabah saatlerinde ise boşa çıktı. Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Şener, "Bana kontratımın uzatılacağı sözü verilmişti. Takas nereden çıktı" diyerek, ayrılmayacağını aktardı.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ 'HAYIR' DİYEMEDİ

Şener'ın inadını kıramayan Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla kadroya katılmasını istediği Tolgay Arslan için yeni bir teklifle Beşiktaş'ın kapısını çaldı: Üç milyon Euro bonservis bedeli...

Beşiktaşlı idareciler, sezonun ilk yarısında kadro dışı kalan ve Şenol Güneş'in geri dönmesine izin vermediği 28 yaşındaki oyuncunun satışına onay verdi.



300 BİN EURO ALACAĞINI KARTAL'A BIRAKTI

Fenerbahçe'ye önceden söz verdiği bilinen Tolgay Arslan, Beşiktaş'ın satışına onay vermesi üzerine hak ettiği alacaklardan 300 bin Euro'yu bırakma kararı aldı. Tolgay'ın bugün resmi imzayı atması ve yeni takımıyla ilk idmanına çıkması bekleniyor. Son dönemlerde Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Jeremain Lens'i Beşiktaş'a kaptıran Fenerbahçe, böylece uzun süre sonra siyah-beyazlı ezeli rakibinden bir futbolcuyu renklerine bağladı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için