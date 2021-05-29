Şener Özbayraklı'ya Başakşehir kancası

Şener Özbayraklı için Başakşehir'in transfer çalışması yaptığı bildirildi.

Haber; Fanatik
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Şener Özbayraklı'ya Başakşehir kancası
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29 Mayıs 2021 12:35
Galatasaray ile sözleşmesi iki gün sonra sona erecek olan Şener Özbayraklı için Süper Lig'den taliplerin olduğu öğrenildi.

Öncelikli olarak sarı kırmızılılardan teklif bekleyen tecrübeli oyuncu için Galatasaray cephesinden henüz bir girişim olmadığı kaydedilirken, 31 yaşındaki oyuncu için Başakşehir'in devrede olduğu belirtildi. İstanbul ekibinin Şener transferinde en iddialı ekip olduğu da gelen haberler arasında yer alıyor.

Bu sezon Galatasaray'da 12 lig maçına çıkan Şener'in 2 asisti bulunuyor.

 


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