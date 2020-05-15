Şener Özbayraklı ve Şilan Makal sessiz sedasız evlendi

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan Şener Özbayraklı ve Şilan Makal dün dünya evine girdi. Nikah, Florya Metin Oktay Tesislerinde yapıldı. Sessiz sedasız kıyılan nikahta koronavirüs önlemlerinde uyuldu.Uzun zamandır aşk yaşayan 'Yeni Gelin' dizisinin oyuncusu Şilan Makal ile Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı beraberliklerini nikah masasına taşıdı. Koronavirüs salgınından dolayı düğünlerin iptal olmasıyla kır düğünü hayalini erteleyen çift, dün akşam saatlerinde evlendi.Çiftin nikahını ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kıydı. Akşam saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri gerçekleşen nikahta sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi. Çiftin nikah merasiminde Fatih Terim de şahitlik yaptı.Şilan Makal, 1993 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitimini Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde tamamladı. Şilan Makal 2015 yılında sunuculuğunu Öykü Serter'in, jüri üyeliğini ise Nur Yerlitaş,İvana Sert ve Kemal Doğulu'nun yaptığı İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyurdu.Oyuncu olmak isteyen Şilan Makal Tuğçe Yıldırım'dan Uygulamalı Oyunculuk Eğitimi aldı. Merve Boluğur'un yakın arkadaşı olan Şilan Makal, Murat Dalkılıç'ın, 'Aşınayız' isimli parçasının klibinde rol aldı. Show Tv'de yayınlanan; başrolü Jessica May Drociunas ve Tolga Mendi'nin paylaştığı Yeni Gelin dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.