Şener Özbayraklı, Kasımpaşa yolunda

Geçtiğimiz sezon sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'den Galatasaray'a imza atan Şener Özbayraklı istenilen performansı gösteremedi.
Galatasaray'da gelecek sezon düşünülmeyen Şener Özbayraklı'ya Süper Lig ekipleinden Kasımpaşa talip oldu… Tecrübeli oyuncu Aslan'da fazla şans bulamadı.
Tecrübeli defans oyuncusu sarı kırmızılı takımda 10 maç forma giydi.
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Galatasaray'da gelecek sezon düşünülmeyen Şener Özbayraklı'ya Süper Lig ekipleinden Kasımpaşa talip oldu… Tecrübeli oyuncu Aslan'da fazla şans bulamadı.
Tecrübeli defans oyuncusu sarı kırmızılı takımda 10 maç forma giydi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın