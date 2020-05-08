Şener Özbayraklı, Kasımpaşa yolunda

Fenerbahçe'den sürpriz bir şekilde Galatasaray'a transfer olan Şener Özbayraklı'nın yeni adresi belli oluyor

Haber; Takvim
Şener Özbayraklı, Kasımpaşa yolunda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Mayıs 2020 08:38
Geçtiğimiz sezon sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'den Galatasaray'a imza atan Şener Özbayraklı istenilen performansı gösteremedi.

Galatasaray'da gelecek sezon düşünülmeyen Şener Özbayraklı'ya Süper Lig ekipleinden Kasımpaşa talip oldu… Tecrübeli oyuncu Aslan'da fazla şans bulamadı.

Tecrübeli defans oyuncusu sarı kırmızılı takımda 10 maç forma giydi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için