  •  
    Beşiktaş çıkmadı, idman sırasında sakatlık anı...
  •  
    Ve Hasan Ali'den ilginç paylaşım! ''Muz iyidir...''
  •  
    Sezon sonu bedavaya 22'lik gol+asist makinesi
  •  
    Galatasaray şampiyon olursa flaş Tudor kararı
  •  
    Dünyanın en pahalı 11'i açıklandı! Şaşırtan isim!

Şener Özbayraklı: ''Golü attıktan sonra moralim bozuldu''

Şener Özbayraklı, Kasımpaşa karşısında aldıkları galibiyetin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Şener Özbayraklı: ''Golü attıktan sonra moralim bozuldu''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Nisan 2018 21:39
Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'yı mağlup ettiği maçın ardından Şener Özbayraklı değerlendirmelerde bulundu.

Şener, maç sonunda şampiyonluk hakkında da kısa bir yorumda bulundu.

Tecrübeli oyuncu ilk olarak şampiyonlukla ilgii konuşurken ''Şu anda 3 maçımız kaldı, puan kaybetmeden şampiyonluk için devam etmemiz gerekiyor. Rakiplerimizin puan kaybını bekliyoruz. Biz en iyi şekilde maçlarımızı tamamlarız, Allah nasip ederse şampiyon oluruz'' dedi.

Şener attığı golde yaşanan durumu da değerlendirirken ''Kural değil ama ben de gol sevincimi yaşamadım. Başka bir alanda olsaydı ben de bırakırdım ama altıpasın içinde. Tabii golden sonra bende de biraz moral bozukluğu oldu ama... İnşallah bunun hakkında kötü yorum yapmazlar'' ifadelerini kullandı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için