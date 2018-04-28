Şener Özbayraklı: ''Golü attıktan sonra moralim bozuldu''

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'yı mağlup ettiği maçın ardındandeğerlendirmelerde bulundu.Şener, maç sonunda şampiyonluk hakkında da kısa bir yorumda bulundu.Tecrübeli oyuncu ilk olarak şampiyonlukla ilgii konuşurken ''Şu anda 3 maçımız kaldı, puan kaybetmeden şampiyonluk için devam etmemiz gerekiyor. Rakiplerimizin puan kaybını bekliyoruz. Biz en iyi şekilde maçlarımızı tamamlarız, Allah nasip ederse şampiyon oluruz'' dedi.Şener attığı golde yaşanan durumu da değerlendirirken ''Kural değil ama ben de gol sevincimi yaşamadım. Başka bir alanda olsaydı ben de bırakırdım ama altıpasın içinde. Tabii golden sonra bende de biraz moral bozukluğu oldu ama... İnşallah bunun hakkında kötü yorum yapmazlar'' ifadelerini kullandı.