Şener Özbayraklı'dan 4 yıl sonra asist

Galatasaray'ın Antalyaspor'u 1-0 yendiği maçta asist yapan Şener Özbayraklı maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Hata yapma şanslarının kalmadığı söyleyen Özbayraklı, "Yıllardır birçok maç oynadık, belli bir tecrübemiz var ama her maçta da istediğimiz gibi olmuyor tabii. Umarım bundan sonra da Galatasaray'a yakışır şekilde sezonu tamamlarız. Şampiyonluk yolunda şu ana kadar çok ciddi hatalar yaptık, artık son haftalardayız ve hata yapma şansımız kalmadı" dedi.



Şener Özbayraklı, Süper Lig'de 4 yıl aradan sonra bir maçta asist yaptı.



