Şener Özbayraklı, Başakşehir'e doğru...

Galatasaray ile sözleşmesi biten defans oyuncusu Şener Özbayraklı, Başakşehir ile görüşme halinde.

, Fotoğraf; AA
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Şener Özbayraklı, Başakşehir'e doğru...
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08 Haziran 2021 11:14
Başkanlık seçimi yaklaşan Galatasaray'da, bir yandan da transferde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Fanatik'in verdiği habere göre; Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı Başakşehir ile görüşüyor. Taraflar her konuda anlaşmaya vardı. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

2019'un yazında Fenerbahçe'den ayrılarak Galatasaray'a imza atan Şener, sarı kırmızılı forma ile 26 maçta forma giydi. 


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