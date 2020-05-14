Fenerbahçe ile mukavelesinin sona ermesinin ardından Galatasaray'a imza atan Şener Özbayraklı sakatlığına da bağlı olarak bekleneni fazla veremedi.Rekabete giremeyen ve forma yarışının uzağında kalan 30 yaşındaki sağ bek satış listesine kondu. Menajerine teklif gelmesi hâlinde kolaylık sağlanacağı bilgisi verilen ve 2021'e kadar mukavelesi bulunan Şener Özbayraklı için ilk girişimde bulunan kulüp Göztepe oldu.Ligin bitimiyle birlikte Anadolu'dan bazı takımların da Şener için temaslarda bulunması bekleniyor.