Senegalli Mustafa depremzedeler için yardıma koştu

TÜRKİYE'YE YARDIM ÇAĞRISI

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'ya gelen Senegalli Mustafa Ndiaye, arama kurtarma operasyonları gerçekleştiren yabancı ekiplere destek oluyor.Senegal'den eğitimi için 10 yıl önce Türkiye'ye gelen İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi mezunu Mustafa Ndiaye, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 10 il arasında bulunan Malatya'da, AFAD gönüllüsü olarak hizmet veriyor.Türkçe, İngilizce, Arapça ve Fransızca bilen Mustafa, kentte arama kurtarma operasyonlarına katılan yabancı ekiplere yardımcı oluyor.Mustafa Ndiaye, AA muhabirine, lise ve üniversite eğitimini aldığı Türkiye'de yaşamaya devam ettiğini anlatarak, "Türkiye benim ikinci memleketim." dedi.Kahramanmaraş'taki depremi duyar duymaz harekete geçtiğini belirten Ndiaye, şöyle konuştu:"Deprem için elimden geldiğince uzaktan yardımcı olmaya çalıştım ama İstanbul'dan yeteri kadar yardımcı olamadığımı fark edince sahaya gelip özellikle yabancı ülkelerden gelen arkadaşlara rehberlik etmeyi istedim. Farklı dilleri bildiğim için sahaya inmek istedim. AFAD gönüllüsüyüm ve onlarla hareket ediyorum. Malatya'da Malta ekibine yardımcı olmaya çalışıyorum."Ndiaye, Malatya'nın depremde büyük hasar gördüğüne işaret ederek, "Türk halkına bir mesajım yok çünkü şu an herkes kenetlenmiş durumda ve elinden geleni yapıyor. Sadece yetkililerin gösterdiği şekilde yapılırsa daha iyi olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Kentteki enkazlarda unutamadığı manzaralarla karşılaştığını aktaran Ndiaye, şunları kaydetti:"Aradan 3-4 gün geçmesine rağmen enkaz başında bekleyen ailelerin umutlu olduğunu görünce insanın durası gelmiyor. O an elinden ne geliyorsa yapıyorsun. Bu durum beni çok etkiledi. Aileler hiç uyumuyor, sürekli ateş başında bekliyor. Havanın soğuk olması felaketin boyutunu artırdı ama en kısa sürede toparlanacağını düşünüyorum çünkü herkes kenetlenmiş durumda. Umarım en kısa sürede hep birlikte ayağa kalkarız."Ndiaye, ülkesinin yerel dili Volofça ile hemşehrilerine seslenerek, Türkiye'ye yardım çağrısında bulundu.