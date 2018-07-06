Senegal'den FIFA'ya kural değişikliği başvurusu

Dünya Kupası'na grup aşamasında fair play kuralıyla veda eden Senegal'den sürpriz bir hamle geldi.



Sarı kart fazlalığı nedeniyle kupaya veda eden Senegal'de futbol federasyonu, FIFA'ya kural değişikliği için başvurdu.



Senegal Futbol Federasyonu'nun yaptığı başvuruda kuralın değişmesi istendiği belirtildi.



Federasyon adına kısa bir açıklama yapan basın sözcüsü Kara Thioune, ''Bundan sonra FIFA, bu tip oynayan takımları cezalandırmalı. FIFA bu yeni sistemi benimsedi ama adil oyun için sorunlar çözüldü mü? Yaşananlardan sonra Polonya ya da Japonya ceza almadı. Biz bu tip bir tutum içindeki takımların, hocaların ve oyuncuların cezalandırılmasını istiyoruz'' ifadelerini kullandı.



