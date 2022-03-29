Senegal, Mısır'ı eledi, bileti aldı!

Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Senegal, normal süresi ve uzatmaları 1-0 biten maçta Mısır'ı penaltılarda 3-1 mağlup ederek Dünya Kupası bileti aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Senegal, Mısır'ı eledi, bileti aldı!
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29 Mart 2022 23:02
Dünya Kupası Elemeleri'nde Senegal ile Mısır karşı karşıya geldi.

Mısır'ın kazandığı 1-0'lık ilk maçında rövanşında bu kez 90 dakika sonunda Senegal aynı skorla kazandı.

Senegal'in maçtaki tek golü 4. dakikada Hamdi Fathi'den (kendi kalesine) geldi.

Mücadelenin uzatma dakikalarında gol sesi çıkmazken, Senegal rakibini penaltılarda 3-1 mağlup etti ve Dünya Kupası biletini aldı.

Mısır'da Galatasaraylı Mustafa Muhammed, 70. dakikada oyuna dahil oldu. 24 yaşındaki futbolcu penaltı atışlarında bir penaltıdan yararlanamadı. Başakşehir forması giyen Trezeguet ise maça ilk 11'de başladı ve 70. dakikada kenara geldi.

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