Senegal - Hollanda maçında biletsiz seyirci!

Dünya Kupası'nın A Grubu'nda Senegal ile Hollanda karşı karşıya gelirken, bazı taraftarların stadyuma biletsiz girdiği aktarıldı.



İspanyol basınından Marca'nın haberine göre, Katar'da stadyumun dolması adına biletsiz taraftarların maça girmesine izin verildiği belirtildi.



Maçtaki taraftar sayısı 41.721 olarak açıklanırken, karşılaşmanın oynandığı Al Thumama Stadyumu'nun kapasitesi ise 40 bin.



Öte yandan Hollanda mücadeleden Cody Gakpo'nun 84. dakikada ve Davy Klaassen'in 90+9. dakikada attığı gollerle 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.



