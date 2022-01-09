Senegal'de iki futbolcunun testi pozitif!

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek Senegal Milli Takımı'nda iki futbolcu koronavirüse yakalandı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Senegal'de iki futbolcunun testi pozitif!
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09 Ocak 2022 22:58
Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek Senegal Milli Futbol Takımı'nda Edouard Mendy ve Kalidou Koulibaly, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Basın toplantısı düzenleyen Senegal'in teknik direktörü Aliou Cisse, test sonucu pozitif çıkan Chelseali kaleci Mendy ile Napolili defans oyuncusu Koulibaly'nin karantinaya alındığını söyledi.

Afrika Uluslar Kupası'nda B Grubu'nda yer alan Senegal, 10 Ocak'ta Zimbabve ile oynayacağı maçta, bu iki oyuncusundan yoksun sahaya çıkacak.

Turnuva organizatörlerinden yapılan açıklamaya göre, takımların kadrosunda 11 sağlıklı oyuncu bulunması halinde maça çıkma zorunluluğu bulunuyor. Bu kurala uymayan takımlar, maça çıkmaması durumunda hükmen yenik sayılacak.


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