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Sendika başkanı CP3, All-Star maçına yönelik eleştirilere yanıt verdi

Phoenix Suns point guardı ve Oyuncular Sendikası (NBPA) başkanı Chris Paul, All-Star maçı hakkında olumsuz yorum yapan yıldız oyuncular hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Phoenix Suns point guardı ve Oyuncular Sendikası (NBPA) başkanı Chris Paul, All-Star maçı hakkında olumsuz yorum yapan yıldız oyuncular hakkında konuştu.

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo, Brooklyn Nets süperstarı James Harden ve LA Clippers yıldızı Kawhi Leonard gibi bazı NBA yıldızları, NBA'in KOVID-19 salgınına rağmen bu sene bir All-Star maçı düzenleme kararıyla ilgili yakın zamanda olumsuz düşüncelerini beyan etmişlerdi.

CP3, LeBron ve Golden State Warriors yıldızı Steph Curry gibi oyuncularla yakın zamanda görüşmeler yaptığını ve ligin takvim yoğunluğunun yanı sıra, aileden uzak kalmanın zorluklarını da kabul ettiğini söyledi:

"Bazı görüşmeler yaparak, birçok maçta oynayıp, fazla mola verememiş olan adamların farklı olan durumlarını anlamaya çalışıyoruz. Eminim ki ligde ailesinden uzak yaşayan tek kişi ben değilimdir, bu yüzden bu adamlar bu tatile, ailelerini görmek için bir fırsat olarak bakıyorlar.

Sendika her zaman tüm oyunculara öncelik vermiştir. Bu adamların duygularını açıkça ifade edebilmelerine saygım sonsuz."

2021 All-Star Hafta Sonu, ilk olarak KOVID-19 nedeniyle Kasım ayında iptal edilmiş, ancak lig, sağlık ve güvenlik protokolleri nedeniyle 24 maçı ertelemesine rağmen yakın zamanında bu kararından dönmüştü.



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