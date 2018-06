Senad Ok: 'Volkan'a ağır para cezası geliyor'

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 3 kırmızı kartın çıktığı, 4 golün atıldığı derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe yenişememişti: 2-2. Dev karşılaşmanın ardından iki takım da gözünü Süper Lig'e çevirdi. Milliyet muhabirleri Senad Ok ve Serdar Sarıdağ derbinin ardından yaşanan gelişmeleri aktardı. Skorer'de yer alan haber şu şekilde:İşte Senad Ok'un yorumları: "Ozan Tufan affedildi. İkinci yarının başında affetmedi hoca. Neden bu kadar bekledi? Affedecek olsa ikinci yarının başında takıma dahil edebilirdi. Benim için sürpriz gelişme. Önemli olan Ozan'ın futbola dönmesi. Umarım Ozan gereken dersleri çıkarır. Derbiden bağımsız bir durum bu.Şenol hoca gördüğüm gibi sakindi. Çok soğukkanlıydı. Daha önce çok gergin olan, futbolcuyla diyaloğa giren Şenol hoca sakindi. Ona yakışan bu. İlk maçın bir birikimi var. Başkan mesela toplantı yaptı, takıma uyarılarda bulundu. Beşiktaş da aldığı galibiyeti perçinlemek istiyor. 3-4 yılda Beşiktaş-Fenerbahçe rekabeti artmış durumda. Beşiktaş ile Galatasaray arasında böyle bir şey yok. Herkes bundan etkileniyor. Quaresma gibi bir oyuncu 5 dakikada kırmızı kart görüyor. Volkan da göz göre göre kırmızı kart görüyor. İki yönetim arasındaki gerginlik, hem medyaya hem sosyal medyaya hem de futbolculara yansıyor. İki yönetim bu gerginliği düşürmeli.Volkan'a ağır ceza geliyor. Ciddi bir para cezası verecekler. Volkan'ın hatası ilk sarı kartta. Başta o sarı kartı görmesi hata. Haksız. İkinci karta kadar iyi götürdü. Takımını iyi motive etti. Alper anlık refleks verdi. Alper, hareketi yaptığı anda pişman oldu. Kameni F.Bahçe kalesini dolduramıyor.Hakemin mutlaka hataları var. Souza orada topu temiz aldı. Gollük pozisyondu. Devamında da Babel'in yerde kaldığı pozisyonda penaltı çalamadı. Volkan atılmasaydı, Fenerbahçe maçı kazanırdı. Mehmet Ekici müthiş oynadı. 3-4 kez sakatlık yaşadı. Vücut dilinden de kızgın ve üzgün olduğunu anladım. Mücadeleyi seven bir oyuncu, tepki veren bir oyuncu. Sakatlığına rağmen kendini göstermek isteyen bir oyuncu. Dün de net bir şekilde bunu yaptı. Beşiktaş maçlarında ayrı bir motivasyonu var. Valbuena'ya bir rakip daha geldi. Artık önünde Mehmet Ekici de var. İşi zor. Aatıf, Mehmet Ekici ve Valbuena...Serdar Sarıdağ'ın sözleri: "Futbolda eğer gerginseniz zarar görmeye adaysınız. Her iki takım oyuncuları da zarar gördü. Türk futbolu zarar gördü. İngiltere ve İspanya'daki gibi kaliteli derbi olmayacağını gördük. Hata Türkiye'deki futbol sisteminde. Aykut ve Şenol hocanın gözünde bıkkınlık, isyan vardı. Çünkü sürekli geriliyor ortam. Futbol dışında her şey konuşuldu. F.Bahçe'de bazı oyuncular bu maça ligin rövanşı olarak baktı.Quaresma kendi öfkesine yenildi. Ne oldu da Quaresma böyle oldu. Futbola gelirsek; 2-2 beraberlik. Rövanş, Kadıköy'de oynanacağı için Fenerbahçe bir adım önde görünüyor. Babel'in pozisyonu var. Ama öyle bir düştü ki, hakem penaltıyı vermedi. Quaresma'nın pozisyonunda Josef'e de kırmızı kart çıkmalıydı. Quaresma bunu İspanya Ligi'nde yapabiliyor mu? Çünkü orada cezalandırıcı sistem var. Bizdeki sistemde, "Kırmızı kart gördü, bravo tebrik ediyorum" derler. Buraya gelen yabancıları, "Sömürge valisi" gibi getirmeyeceksin. Quaresma şımartılmış bir oyuncu. Keza Volkan da öyle. Oyuncuyu özel uçakla, şampanya patlatarak getirmeyeceksin. Süleyman Seba başkan olsaydı, Quaresma ile sözleşme uzatmıştı. Sonra bize diyorlar ki 'Quaresma'ya neden sallıyorsun.' Yetenek konusunda ayakkabısını cilalarsın. Ronaldo'dan daha yetenekli oyuncu. Ama şu kafa yapısını derbilerde bir türlü değiştiremiyor. İnsan soğukkanlı davranmak zorunda.Bana göre Volkan, Türkiye'nin en iyi kalecisi. Ama böyle oynayacaksa ben Volkan'ı 4-5 yıl daha seyretmek zulmünü niye yaşayayım? Volkan bu işleri bıraksın, ona sempati bile duyulur. Beşiktaş ilk maçtaki oyununu aslında sahaya yansıttı. Ama Soldado faktörü vardı. Şu haliyle Soldado bence birinci forveti. İlk golde ölçtü, biçti. Ayağının neresiyle vuruyor bir bakın. Kondisyonu müsaitse F.Bahçe'de ilk 11'de olmalı. Böyle golleri İlhan Mansız atardı. Golü kaçıran Lens'e kızmıyorum. Lens orada kararsız kaldı. Bir oyuncu büyük düşünüyorsa kimse kızamaz. Kötü oyuncu değil. Çünkü oyuncu patlamak istiyor. Quaresma Çin'e gittiği takdirde Lens orada oynayacak.Trabzon'da Vagner Love'un oynayacağını tahmin ediyorum. Yönetim de Quaresma konusunda soğukkanlı karar alacaktır. Kendi avantajını zora sokmak istemez. Olayların soğumasını bekleyecekler."