Sen neymişsin Sabriye!

Hayatımıza Survivor yarışmasıyla daha fazla bir şekilde dahil olan Sabriye Şengül'ün ringlerden bir görüntüsü. Vadesa de Vaelle ile oynadığı maç sosyal medyada oldukça fazla ilgi görüyor.

06 Mayıs 2018 16:01
Sen neymişsin Sabriye!
Hayatımıza Survivor yarışmasıyla daha fazla bir şekilde dahil olan Sabriye Şengül'ün ringlerden bir görüntüsü. Vadesa de Vaelle ile oynadığı maç sosyal medyada oldukça fazla ilgi görüyor.



GÜNÜN İÇİNDEN KISA KISA

Fenerbahçe'den Nuri Şahin hamlesi!

Daha önce Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmayan Nuri Şahin şimdi fikrini değiştirdi. F.Bahçe yönetimi sezon sonu Dortmund'dan ayrılması beklenen yıldız futbolcu için menajeri ile görüşmelere başladı. Anlaşma sağlanırsa Nuri çubuklu formayı giyecek.


Emre Mor iki yıl rötarla Galatasaray yolunda

Celta Vigo'da kadro dışı kalan ve takımdan ayrılma kararı alan genç yıldızın Fatih Terim'i arayarak Sarı-Kırmızılı formayı giymek istediğini söylemesi büyük heyecan yarattı. Sezonun bitmesinin ardından Galatasaray, Celta Vigo ile temasa geçecek... Eğer her şey yolunda giderse Emre iki yıl rötarla Sarı-Kırmızılı formayı giyecek.


Beşiktaş'ın gözdesi Lichtsteiner ayrılığı açıkladı!

Beşiktaş'ın sezon başında transfer listesinde yer alan Stephan Lichtsteiner, Juventus'tan ayrılacağını açıkladı.


Diğer Haberler

Galatasaray'dan Akhisar'da kritik galibiyet! Akhisar Bld. Spor

Galatasaray'dan Akhisar'da kritik galibiyet!
Arsene Wenger'den 5-0'lık veda! Arsenal

Arsene Wenger'den 5-0'lık veda!
Chelsea'den Şampiyonlar Ligi için kritik adım Chelsea

Chelsea'den Şampiyonlar Ligi için kritik adım
Bursaspor'dan Moussa Sow açıklaması Bursaspor

Bursaspor'dan Moussa Sow açıklaması
'Titi'ye faulü vermedi, sonra kırmızı kart, adama değmedi..' Bursaspor

"Titi'ye faulü vermedi, sonra kırmızı kart, adama değmedi.."
Akhisarspor tribününden Dany'ye ıslık! Akhisar Bld. Spor

Akhisarspor tribününden Dany'ye ıslık!
Galatasaray'da Feghouli cezalı duruma düştü Galatasaray

Galatasaray'da Feghouli cezalı duruma düştü
Süper Lig'de flaş istifa kararı! Sosyal Medya Dedikoduları

Süper Lig'de flaş istifa kararı!
Akhisarspor - Galatasaray maçında tartışmalı penaltı, Muslera'dan hareket Galatasaray

Akhisarspor - Galatasaray maçında tartışmalı penaltı, Muslera'dan hareket
Daha fazla göster
1

Fenerbahçe 90'da yarışa tutundu!..
2

Süper Lig'de flaş istifa kararı!
3

Galatasaray'ın Akhisar karşısındaki 11'i belli

4

Fenerbahçe - Bursaspor maçında 1 dakikada iki kırmızı kart
5

Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni ateşte bıraktı!
6

Ahmet Çakar'dan Moussa Sow için olay tweet
7

Erman Toroğlu'ndan Fırat Aydınus'a; "Eski kaşar"
8

Ryan Babel'den Fenerbahçe maçı tepkisi
9

Sporx'e ilk açıklama; Şenol Güneş, Beşiktaş'ta kalıyor!

10

Aykut Kocaman'dan olay gönderme ve istifa sinyali!
yukarı ok