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Sen neymişsin Diagne! Davet bile aldı!

Süper Lig'in en golcü takımı konumundaki Kasımpaşa'nın santrforu Diagne, skorer performansıyla dikkati çekiyor. Senegalli futbolcu, bu sezon çıktığı 9 maçta 10 kez fileleri havalandırırken, gol krallığı yarışının da zirvesinde yer aldı. Diagne, lacivert-beyazlı takımdaki başarılı mücadelesiyle Senegal Milli Takımı'na davet edildi.

Kaynak: AA
Sen neymişsin Diagne! Davet bile aldı!
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22 Ekim 2018 11:36
Kasımpaşa'nın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, gol yollarındaki etkili performansıyla göz dolduruyor.

Spor Toto Süper Lig'de 22 golle en skorer takım konumunda bulunan lacivert-beyazlıların 26 yaşındaki oyuncusu, golcü kimliğiyle ön plana çıkıyor.

Diagne, Kasımpaşa'da bu sezon forma giydiği 9 maçta 10 gole imza attı.

Çin'in Tianjin Teda takımından geçen sezon ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Senegalli santrfor, ikinci yarıda çıktığı 17 maçta 12 kez fileleri havalandırmıştı. 

- Goller son 30 dakikada 

Mbaye Diagne, bu sezonki 10 golünün 9'unu son yarım saatlik dilimlerde kaydetti.

Diagne, sırasıyla Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor, Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ve Akhisarspor maçlarının son 30 dakikalarında fileleri havalandırdı.

Senegalli oyuncu, MKE Ankaragücü maçında ise 13. dakikada skor tabelasını değiştirdi. 

Diagne, Çaykur Rizespor (74), Medipol Başakşehir (66, 90+2), Demir Grup Sivasspor (80, 90+3), Galatasaray (76), Aytemiz Alanyaspor (89) ve Akhisarspor (67, 69) müsabakalarının ise son 30 dakikalık bölümlerinde gollerini attı. 

- Gol krallığı yarışında zirvede 

Kasımpaşa'nın sezon başında 4 yıllık yeni sözleşme imzaladığı Mbaye Diagne, Süper Lig'de gol krallığı yarışının zirvesinde yer alıyor.

Ligde geride kalan 9 maçın tamamında forma giyen ve 10 kez fileleri havalandıran Senegalli santrfor, gol krallığı yarışında en yakın rakiplerinin iki katı skor üretti.

Diagne'yi krallık yarışında 5'er golle Yasin Öztekin (Göztepe), Mustapha Yatabare (Atiker Konyaspor), Hugo Rodallega (Trabzonspor) ve takım arkadaşı Samuel Eduok takip ediyor. 

- Milli takım yolu açıldı 

Mbaye Diagne, bu sezon sergilediği performansla Senegal Milli Takımı'na davet edildi.

Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Madagaskar ile 9 Eylül'de yapılan maçta ilk kez milli olan 26 yaşındaki oyuncu, ardından aynı organizasyonda Sudan ile yapılan 2 müsabakada da sahaya çıktı.

Diagne, milli formayla çıktığı 3 maçta gol sevinci ise yaşayamadı.

 - Kariyerine İtalya'da başladı 

Mbaye Diagne, profesyonel kariyerine İtalya'da başladı.

İtalya'nın alt liglerinde 3 yıl forma giyen Diagne, 2013-2014 sezonu başında ise Juventus'a transfer oldu.

Torino ekibiyle resmi maçta forma giyme şansı bulamayan Senegalli futbolcu, sırasıyla Lierse (Belçika), El Shabab (Suudi Arabistan), Westerlo (Belçika) ve Ujpest (Macaristan) takımlarına kiralandı.

Özellikle Ujpest'te gösterdiği etkili performansın ardından Çin ekibi Tianjin Teda, 2016 Şubat ayında Diagne'yi bonservisiyle kadrosuna dahil etti. 

- Profesyonel kariyeri 

Mbaye Diagne'nin profesyonel kariyerindeki performansı şöyle:

 Sezon  Takım  Maç  Gol
 2013-2014  Lierse  11   7
 2014-2015  El Shabab   2   -
 2014-2015   Westerlo  11   3
 2015-2016  Ujpest  15  11
 2016  Tianjin Teda   27  10
 2017  Tianjin Teda  17   6
 2017-2018  Kasımpaşa  17  12
 2018-2019  Kasımpaşa   9  10
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