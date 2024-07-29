Sen Nehri'ndeki triatlon antrenmanlarının ikincisi de iptal edildi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda triatlon sporcularının, Sen Nehri'nde bugün yapmayı planladıkları ikinci antrenman da kirlilik nedeniyle iptal edildi.

Sen Nehri'ndeki triatlon antrenmanlarının ikincisi de iptal edildi
Fransa'nın ev sahipliğinde devam eden Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda triatlon sporcularının, Sen Nehri'nde bugün yapmayı planladıkları ikinci antrenman da kirlilik nedeniyle iptal edildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, dünya triatlon temsilcileri, yapılan testlerde nehirdeki su kalitesinin yüzmeye elverişli olmadığı ve sporcuların sağlığı üzerinde risk oluşturabileceğinin belirlendiğini açıkladı.

26 Temmuz'daki açılış töreninde başlayan ve ertesi gün de devam eden şiddetli yağışın nehirdeki kirlilik seviyesini etkilediği belirtilerek, bugün sabah saatlerinde yapılması planlanan antrenmanın alınan ortak karar çerçevesinde iptal edildiği kaydedildi.

Dünkü antrenmanları da aynı gerekçeyle iptal edilen triatlon sporcularının, yarın ve 31 Temmuz'da yapılacak müsabakalarda yarışması planlanıyor.

Sen Nehri, Olimpiyat Oyunları öncesinde de birçok kez kirlilik tartışmalarıyla gündeme gelmişti.

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