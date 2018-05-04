Sen ne yapıyorsun öyle?

Silindirin üzerinden atlamaya çalışırken boyut değiştiren adam
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Ali Koç çekiliyor mu? Aziz Yıldırım tek aday kalabilir!Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Şu ana kadar gelen bilgiler Koç ve ekibinin tercihini 'Çekilmekten' yana kullanacağı şeklinde. Başkan Aziz Yıldırım'ın son dönemdeki çıkışları ve 'Bir dönem daha başkan olmak istiyorum. Ondan sonra ben yokum' sözleri Koç ve ekibinin geri adım atmasında önemli rol oynadı.Dursun Özbek'in listesinde 11 yeni isim!İŞTE KESİNLEŞEN İSİMLEREski başkan Adnan Polat döneminde başkan yardımcılığı görevi yapan Taner Aşkın, Niyazi Yelkencioğlu, Nasuhi Sezgin, Osman Kocaman, Prof. Dr.İbrahim Ziyal, Dikran Gülmezgil, Erol Erkuloğlu, Metin Öztürk, Fırat Uygur, Rıza Morova, Kayhan Berberoğlu ve Ceyda Üçer, Dursun Özbek'in yeni yönetim kurulu listesinde yer alacak. Başkanlık görevine yeniden talip olan Özbek, bugün yapacağı son görüşmelerden sonra listesine üç isim daha katıp adaylığını resmiyete dökecek.Ryan Babel'e teklif yağıyor!Hollandalı futbolcuyla Çin ve Katar'dan çok sayıda teklif geldiği, menajerlerin de siyah-beyazlı kulübün kapısını çaldığı öğrenildi. Babel'i satmak istemeyen Beşiktaş yönetiminin sadece yüksek bir teklif gelirse değerlendirmeye almayı düşündüğü belirtildi.