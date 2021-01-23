Sen Çal Kapımı yeni bölüm FOX TV canlı izle 23 Ocak Cumartesi, son bölüm Sen Çal Kapımı (CANLI İZLE)

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SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜM, 28. BÖLÜM SEN ÇAL KAPIMI İZLE





Sen çal kapımı yeni bölümde neler olacak? Detaylar haberimizde... 23 Ocak 2021 Cumartesi Sen Çal Kapımı canlı izle dizisi FOX'ta yeni bölümleri ile Sen Çal Kapımı youtube tek parça full son bölüm arayanların imdadına yetişiyor. Sen Çal Kapımı yeni bölümünde 23 Ocak 2021 Cumartesi ekranlara geliyor ve hayranlarıyla dikkat çeken senaryosuyla izleyicileri ekrana bağlıyor. Başrollerinde Kerem Bursin ile Hande Erçel'in oynadığı Sen Çal Kapımı dizisi büyük bir hayran kitlesi tarafından izleniyor. Sen Çal Kapımı 28. bölüm izle yeni bölüm full olarak FOX TV'de yayınlanıyor.Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat'la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda'ya bursunu geri vermeyi teklif eder. Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin bulunuyor. Sen çal kapımı diğer oyuncuları Neslihan Yeldan, Bİge Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anil İlter, Melisa Döngel, Çağri Çitanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelloğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Dorukhan Kenger, Ahmet Mark Somers, İlkyaz Arslan.Tür: Romantik KomediYapim Şirketi: Mf YapımYapimci: Asena BülbüloğluGenel Koordinatör: Nevin AyazYönetmen: Yusuf PirhasanSenaryo: Ayşe Üner KutluUygulayici Yapımcı: Zeynep BilgiçMüzİsyen: Aytekin AtaşGörüntü Yönetmeni: İlker Erdoğan&Özgür DemİrSanat Yönetmeni: Serkan ÖzerStyling (Stil Danişmani) : Nesrin AyazHande Erçel Styling (Stil Danışmanı): Nilay Koçak MeralKostüm Sorumlusu: Venhar KömürFoxTV dizisi Sen Çal Kapımı nerede çekiliyor belli oldu. Sen Çal Kapımı dizisi İstanbul'da çekiliyor.23 Ocak 2021 Cumartesi Sen Çal Kapımı canlı izle dizisi FOX'ta yeni bölümleri ile Sen Çal Kapımı 28. bölüm youtube tek parça full son bölüm arayanların imdadına yetişiyor.Yeni bölüm Sen Çal Kapımı izlemek isteyen izleyiciler merakla bekliyor. Sen cal kapımı dizi yeni bölüm 23 Ocak 2021 Cumartesi saat 20:00'de yayınlanıyor ve sonra gözler bir sonraki yani sen çal kapımı yeni bölüm tanıtımına çevrilmişti. Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı yeni bölüm full izle canlı yayın izlenebiliyor.Kınada olanlar Eda ve Serkan'ı yıldırmaz. Ama Semiha Hanım için bazı şeyleri değiştirir.Eda ve Serkan düğün hazırlıklarıyla uğraşırken Serkan işleri aksatmadan sürdürmeye çalışır. Onlara yardım etmek isteyen Aydan ve Ayfer düğün organizatörüyle birlikte ikisi için de işleri zorlaştırmaya başlar. Aileler arasındaki farklar bir yandan, kısa zamana sıkışan hazırlıklar diğer yandan Eda ve Serkan üzerinde gerginlik yaratır.Erkeklerin bekarlığa veda tatiline çıkmaya karar vermesi kızları sinirlendirir ve onlara bir sürpriz yapmaya karar verirler.Bu sırada şirkette gözden kaçan ve aksayan iş problemlerinin başlarına açacağı sorunlardan habersiz eğlenen Eda ve Serkan'ı düğün günü bekleyen birden fazla sürpriz vardır.