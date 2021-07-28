(SEN ÇAL KAPIMI 46. BÖLÜM İZLE) FOX son bölüm tek parça

Sen Çal Kapımı 28 Temmuz 2021 Çarşamba canlı izle dizisi FOX'ta yeni bölümleri ile Sen Çal Kapımı youtube tek parça full son bölüm arayanların imdadına yetişiyor. FOX Sen Çal Kapımı 46. bölümü takipçileri tek parça yeni bölüm izlemek için ekran başında bekliyor. Sevilen dizi Sen Çal Kapımı izleyicileriyle birlikte 28 Temmuz Cumartesi günü FoxTV'de ekranlara geliyor ve 46. bölüm izlenebiliyor. Başrollerinde Kerem Bursin ile Hande Erçel'in oynadığı Sen Çal Kapımı dizisi büyük bir hayran kitlesi tarafından izleniyor. Sen çal kapını yeni bölümde neler olacak? Detaylar haberimizde...

28 Temmuz 2021 10:06
(SEN ÇAL KAPIMI 46. BÖLÜM İZLE) FOX son bölüm tek parça
Sen Çal Kapımı yeni bölüm yani 46. bölüm izlemek için hayranları ekran başında beklemeye başladı. Yeni bölüm Sen Çal Kapımı dizisinde yine heyecanlı anlar izleyicileri bekliyor. FOX TV'de canlı yayın olarak her Cumartesi günü yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde yeni bölüm 46. bölüm olarak ekranlarda olacak. Her Cumartesi olduğu gibi bu Cumartesi günü de Sen Çal Kapımı yeni bölümü ekranlara geliyor.

Başrollerinde Kerem Bursin ile Hande Erçel'in oynadığı Sen Çal Kapımı dizisi büyük bir hayran kitlesi tarafından izleniyor. Sen Çal Kapımı 46. bölüm izle yeni bölüm full olarak FOX TV'de yayınlanıyor. 
SEN ÇAL KAPIMI 46. BÖLÜM İZLE FOX TV CANLI TIKLAYIN



SEN ÇAL KAPIMI 45. BÖLÜM İZLE YENİ BÖLÜM İZLE

Eda ile Serkan, Kiraz'ı iyi bir okula gönderebilmek için uyumlu ve mutlu bir çift portresi çizmek zorunda kalır. Karşılarındaki büyük rakip ise Engin ve Pırıl'dan başkası değildir. Oyunla başlayan bu büyük mücadelenin sonunda kazanan elbette aşk olur. Serkan ve Eda aralarındaki tüm sınırları kaldırır…

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜM KONUSU, ÖZET

Eda, Serkan ve Kiraz belli bir süre için aynı çatı altında yaşamaya başlamıştır. Ancak Serkan bunu sürekli hale getirmek için elinden geleni yapar. Eda her ne kadar Kiraz için birlikte yaşamayı kabul ettiğini söylese de aşka teslim olmak üzeredir. Her iki taraf da aile olmak için çabalarken başlarına hiç beklenmedik bir aksilik gelecektir. Ama bu durum onları daha sıkı bağlarla birbirine bağlayacaktır…

SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI

Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin bulunuyor. Sen çal kapımı diğer oyuncuları Neslihan Yeldan, Bİge Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anil İlter, Melisa Döngel, Çağri Çitanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelloğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Dorukhan Kenger, Ahmet Mark Somers, İlkyaz Arslan.

SEN ÇAL KAPIMI TEKNİK EKİP

Künye

Tür: Romantik Komedi
Yapim Şirketi: Mf Yapım
Yapimci: Asena Bülbüloğlu
Genel Koordinatör: Nevin Ayaz
Yönetmen: Yusuf Pirhasan
Senaryo: Ayşe Üner Kutlu
Uygulayici Yapımcı: Zeynep Bilgiç
Müzİsyen: Aytekin Ataş
Görüntü Yönetmeni: İlker Erdoğan&Özgür Demİr
Sanat Yönetmeni: Serkan Özer
Styling (Stil Danişmani) : Nesrin Ayaz
Hande Erçel Styling (Stil Danışmanı): Nilay Koçak Meral
Kostüm Sorumlusu: Venhar Kömür



SEN ÇAL KAPIMI NEREDE ÇEKİLİYOR?

FoxTV dizisi Sen Çal Kapımı nerede çekiliyor belli oldu. Sen Çal Kapımı dizisi İstanbul'da çekiliyor.


28 Temmuz 2021 Cumartesi Sen Çal Kapımı canlı izle dizisi FOX'ta yeni bölümleri ile Sen Çal Kapımı 46. bölüm youtube tek parça full son bölüm arayanların imdadına yetişiyor.

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, 46. BÖLÜM YAYIN TARİHİ

Yeni bölüm Sen Çal Kapımı izlemek isteyen izleyiciler merakla bekliyor. Sen cal kapımı dizi yeni bölüm 28 Temmuz 2021 Cumartesi saat 20:00'de yayınlanıyor ve sonra gözler bir sonraki yani sen çal kapımı yeni bölüm tanıtımına çevrilmişti. Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı yeni bölüm full izle canlı yayın izlenebiliyor.

Bir sonraki bölümde ne olacağını merak eden Hander Erçel ve Kerem Bursin hayranları birbirleri ile yeni bölümü beklemenin heyecanını yaşıyor. Son yayınlanan bölüm ve yeni yayınlanacak bölüm FOX'ta yayınlanan dizinin geniş bir hayran kitlesi tarafından izlendiğini gösteriyor. Dizinin her sahnesi merakla bekleniyor ve yeni bölüm fragmanı yayınlanması ile heyecan yaratmış durumda.


Yayınlanan her bölümde hayranları Hande Erçel ve Kerem Bürsin'e olan hayranlıklarını katlıyor ve Sen Çal Kapımı 46. bölümde de yeni bölümü izleyecekler. Ekranların en sevilen isimleri Hande Erçel ve Kerem Bürsin Sen Çal Kapımı 46. bölümü ile ekranlara dönüyor.

SEN ÇAL KAPIMI 46. BÖLÜM İZLE

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