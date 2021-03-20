(SEN ÇAL KAPIMI 36. BÖLÜM İZLE) FOX son bölüm tek parça

Sen Çal Kapımı 20 Mart 2021 Cumartesi canlı izle dizisi FOX'ta yeni bölümleri ile Sen Çal Kapımı youtube tek parça full son bölüm arayanların imdadına yetişiyor.FOX Sen Çal Kapımı 36. bölümü takipçileri tek parça yeni bölüm izlemek için ekran başında bekliyor. Sevilen dizi Sen Çal Kapımı izleyicileriyle birlikte 20 Mart Cumartesi günü FoxTV'de ekranlara geliyor ve 36. bölüm izlenebiliyor. Başrollerinde Kerem Bursin ile Hande Erçel'in oynadığı Sen Çal Kapımı dizisi büyük bir hayran kitlesi tarafından izleniyor. Sen çal kapını yeni bölümde neler olacak? Detaylar haberimizde...

20 Mart 2021 10:34
(SEN ÇAL KAPIMI 36. BÖLÜM İZLE) FOX son bölüm tek parça
Sen Çal Kapımı yeni bölüm yani 36. bölüm izlemek için hayranları ekran başında beklemeye başladı. Yeni bölüm Sen Çal Kapımı dizisinde yine heyecanlı anlar izleyicileri bekliyor. FOX TV'de canlı yayın olarak her Cumartesi günü yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde yeni bölüm 36. bölüm olarak ekranlarda olacak. Her Cumartesi olduğu gibi bu Cumartesi günü de Sen Çal Kapımı yeni bölümü ekranlara geliyor.

Başrollerinde Kerem Bursin ile Hande Erçel'in oynadığı Sen Çal Kapımı dizisi büyük bir hayran kitlesi tarafından izleniyor. Sen Çal Kapımı 36. bölüm izle yeni bölüm full olarak FOX TV'de yayınlanıyor. 
SEN ÇAL KAPIMI 36. BÖLÜM İZLE FOX TV CANLI TIKLAYIN




SEN ÇAL KAPIMI 36. BÖLÜM İZLE YENİ BÖLÜM İZLE

Serkan ve Eda'nın kavuşmasına "gerçek evlilik" gölgesi düşer. Eda bu evlilik gerçek bile olsa Serkan onu hatırladığı için mutludur. Ne olursa olsun Deniz ile evliliği iptal ettirecek, aşklarına devam edecekler, el ele her şeyin üstesinden geleceklerdir.  Deniz'in Eda'ya olan aşkı ağır basar ve ortadan kaybolur. Eda ve Serkan, Deniz'i bulabilecek mi? Serkan ve Eda mutlu olacak mı?

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜM KONUSU, ÖZET

 

Eda için artık yolu sonudur. Serkan için, her şeyi göze alarak Deniz ile nikah masasına oturacaktır. Tek istediği, Serkan'ın geri dönmesidir. Serkan'ın ise, kafası çok karışıktır. Eda oyuna devam ederken, Serkan da içindeki duyguları çözmeye çalışır. Aydan ve Ayfer nikah olmasın, Eda ve Serkan birleşsin diye plan yapıp Serkan ile Eda'yı bir araya getirir. Peki bu bir araya gelme, Serkan'ın hafızasını yerine getirecek mi? İki aşık barışacak mı? Yoksa sonsuza kadar birbirlerini mi kaybedecekler?

SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI

Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin bulunuyor. Sen çal kapımı diğer oyuncuları Neslihan Yeldan, Bİge Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anil İlter, Melisa Döngel, Çağri Çitanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelloğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Dorukhan Kenger, Ahmet Mark Somers, İlkyaz Arslan.

SEN ÇAL KAPIMI TEKNİK EKİP

Künye

Tür: Romantik Komedi
Yapim Şirketi: Mf Yapım
Yapimci: Asena Bülbüloğlu
Genel Koordinatör: Nevin Ayaz
Yönetmen: Yusuf Pirhasan
Senaryo: Ayşe Üner Kutlu
Uygulayici Yapımcı: Zeynep Bilgiç
Müzİsyen: Aytekin Ataş
Görüntü Yönetmeni: İlker Erdoğan&Özgür Demİr
Sanat Yönetmeni: Serkan Özer
Styling (Stil Danişmani) : Nesrin Ayaz
Hande Erçel Styling (Stil Danışmanı): Nilay Koçak Meral
Kostüm Sorumlusu: Venhar Kömür



SEN ÇAL KAPIMI NEREDE ÇEKİLİYOR?

FoxTV dizisi Sen Çal Kapımı nerede çekiliyor belli oldu. Sen Çal Kapımı dizisi İstanbul'da çekiliyor.


20 Mart 2021 Cumartesi Sen Çal Kapımı canlı izle dizisi FOX'ta yeni bölümleri ile Sen Çal Kapımı 36. bölüm youtube tek parça full son bölüm arayanların imdadına yetişiyor.

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, 36. BÖLÜM YAYIN TARİHİ

Yeni bölüm Sen Çal Kapımı izlemek isteyen izleyiciler merakla bekliyor. Sen cal kapımı dizi yeni bölüm 20 Mart 2021 Cumartesi saat 20:00'de yayınlanıyor ve sonra gözler bir sonraki yani sen çal kapımı yeni bölüm tanıtımına çevrilmişti. Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı yeni bölüm full izle canlı yayın izlenebiliyor.

Bir sonraki bölümde ne olacağını merak eden Hander Erçel ve Kerem Bursin hayranları birbirleri ile yeni bölümü beklemenin heyecanını yaşıyor. Son yayınlanan bölüm ve yeni yayınlanacak bölüm FOX'ta yayınlanan dizinin geniş bir hayran kitlesi tarafından izlendiğini gösteriyor. Dizinin her sahnesi merakla bekleniyor ve yeni bölüm fragmanı yayınlanması ile heyecan yaratmış durumda.


Yayınlanan her bölümde hayranları Hande Erçel ve Kerem Bürsin'e olan hayranlıklarını katlıyor ve Sen Çal Kapımı 36. bölümde de yeni bölümü izleyecekler. Ekranların en sevilen isimleri Hande Erçel ve Kerem Bürsin Sen Çal Kapımı 36. bölümü ile ekranlara dönüyor.

SEN ÇAL KAPIMI EDA SERKAN AŞK VİDEOSU

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