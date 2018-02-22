Sen Anlat Karadeniz 6. yeni bölüm fragmanı İZLE, Sen Anlat Karadeniz'de sürprizler

SEN ANLAT KARADENİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İzlenme rekorları kıran ve ATV'de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisi son bölümünde neler yaşandı? İşte birbirinden önemli isimlerin oynadığı Sen Anlat Karadeniz dizisi 5. bölümünde yaşananlar... 6. bölüm fragmanına da haberimizden ulaşabilirsiniz.Karadeniz'de ise, Mustafa kardeşinin hayatı karşılığında kaçırdığı Eyşan'la uğraşırken, Asiye hiç istemediği eltisi Mercan'a bohça götürmek zorunda kalır ve elbette Asiyeliğini yapar. Ancak çok geçmeden gelen bir mesaj, Asiye'nin yüreğinde büyük bir yangını başlatır. Kocası onu başka bir kadınla aldatmaktadır! Asiye tabancasını kaptığı gibi Mustafa'sının peşine düşer.2 Şubat 1990 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Uzun yıllar Almanya'da yaşadıktan sonra Türkiye'ye yerleşen İrem Helvacıoğlu aslen Ankaralıdır. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi almıştır.Dizideki karakteri: 24 yıllık hayatında, daha adına yakışır bir tek nefes bile almayı başaramamış genç bir kadın. Annesi onu doğururken ölmüş, babası tarafından daha 16 yaşındayken Sayarların oğlu Vedat'a satılmış. Onyedisinde Yiğit'i doğurmuş. O zamandan beri, oğluyla birlikte kapatıldığı evde nefes almaya, var olmaya, direnmeye çalışıyor. Defalarca oğlunu alıp kaçmış, defalarca bulunup geri getirilmiş. Her seferinde dayak yemiş, her seferinde işkence edilmiş ama dayanıyor. Zaten çok fazla dayanıklı bir karakter. Acısını saklayan, müdanasız, inatçı, başı dik bir kadın.Mehmet Ali Nuroğlu, 7 Eylül 1979 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası subay olduğu için tayinlerle, kız kardeşi ve annesiyle Patnos, Kıbrıs, İstanbul, Tekirdağ, Ankara gibi yerlerde yaşadı. (ODTÜ) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümünde 3 yıl birinci sınıfı okuduktan sonra, lise yıllarında okul kulüplerinde başladığı tiyatro oyunculuğunu meslek edinmeye karar verdiği için ayrılıp Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümüne girdi.Dizideki karakteri: 35 yaşında. Sayar Beton'un sahibi. İlk görüşte aşık olduğu Nefes'in ona bir türlü teslim olmamasından dolayı her geçen gün daha da piskopatlaşan bir adam. Ağır kişilik bozukluğundan muzdarip, yolda direğe çarpsa "niye yolumda duruyorsun" diye kinlenir, öyle piskopat. Her zaman başkalarını suçlar, asla yaptıklarının sorumluluklarını almaz. Bütün piskopatlığını neşeli, coşkulu, sevimli maskesinin altında saklar. Nefes'i döver, pişman olmuş gibi görünür, özürler diler, ama beş dakika sonra yine onu suçlar. Sekiz yıldır dövdüğü, tecavüz ettiği, eve kapattığı karısına aşırı saplantılı bir şekilde aşık. Bir de oğlunu çok sevdiğini iddia ediyor.Sinan Tuzcu, 10 Temmuz 1977 tarihinde Gaziantep'de doğdu. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği ön lisans eğitiminden sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro ana sanat dalından 2004 yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra Londra'da "Arcola Theatre" bünyesinde bir sene sahne amirliği, elektrikçilik, ışıkçı vs. işlerde çalıştı. Konservatuar öncesi Ankara Devlet Tiyatrosu'nda yardımcı oyuncu olarak ilk profesyonel deneyimini yaşadı. 1998 yılında Ankara Sanat Atölyesi'ni kurdu. Beş sene profesyonel olarak orada çalıştı.Dizideki karakteri: 35 yaşında. Kaleli ailesinin hem büyük oğlu, hem de ailenin başı. Hem Kaleli Kum'u, hem de Kaleli ailesini yönetiyor. Ağır abi. Sert, muhafazakar, sabit fikirli, sorumluluk sahibi, değerlerine aşırı bağlı bir adam. Son sözü söyler, lafının üstüne laf söyletmez. Otoritesinin sorgulanmasına katlanamaz. Asla özür dilemez. Ailenin bekaasına ve itibarına fazla düşkün. Ailesi için dünyayı yakar. Onlara zarar gelmesin diye başkalarını bile yakmayı göze alır, haklı haksız dinlemez, insanları aileden ya da dışardan diye ayırır. Karısına büyük bir aşk ve tutkuyla bağlı. Bir tek o yanındayken yumuşar, muzipleşir, genç bir delikanlıya döner. Bir de kızını çok sever.Gözde Kansu, 23 Ağustos 1980 tarihinde İzmir'de doğdu. Anaokulu sırasında baleye başladı. Okul hayatında, sürekli okulun tiyatro ve müzik kolu faaliyetlerinde yer aldı. İzmir Tevfik Fikret Lisesi'nde okudu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu.Dizideki karakteri: 35 yaşında. Vedat'ın hem amca kızı, hem ortağı. Onun sırlarını bilen tek kadın, hayattaki tek dostu, akıl hocası, can kardeşi. Vedat'la aynı travmatik geçmişten gelen biri olarak, onu hep affeden, ona göz kulak olan, başına açtığı pislikleri temizleyen, onu dertlerden koruyan kadın. Acayip akıllı ve entrikacı. Öyle kötülük yapayım diye uğraşan bir kadın değil ama Vedat söz konusu oldu mu cinayet bile işler, kimse de katilin kim olduğunu bulamaz. Çok kadınsı, seksi, yumuşak, lafını sözünü bilir, manupülatif, istediğini gaza getirir, istediğini sakinleştirir. İşine geliyorsa tam bir problem çözücü olur, işine gelmiyorsa ortalığı karıştırır.Öykü Gürman, 4 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. Berk Gürman adında erkek ikiz kardeşi vardır. Müzik eğitimine küçük yaşta başladı. İlkokulu Özel Efdal Ana ve İlkokulunda tamamlayan Öykü Gürman, ortaokulu İstek Vakfı Acıbadem Lisesi'nde bitirdi. 1997 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nin sınavlarını kazanarak eğitimine burada devam etti. Cihat Aşkın'dan özel keman dersleri aldı. 2001 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun oldu. Bu süre içinde gerek keman gerekse solist olarak okul konserlerinde aktif roller aldı. 2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nı kazanarak müzik eğitimine keman ve şan dersleri alarak devam etti.Dizideki karakteri: 29 yaşında. Mustafa'nın "Oy Asiyem" karısı, Kalelilerin şimdilik tek gelini. Vaktiyle köyün en güzel kızıymış, havası hala pek yerinde. Tam bir Karadeniz kadını. Kimi zaman Karadeniz'in dalgaları kadar hırçın, kimi zaman Karadeniz'in yeşil dağları kadar anaç. Kızdı mı kaplan gibi hırlar, sevdi mi kedi gibi mırlar. Etrafa dimdik durur, ayağını sert basar, kocasına geldi mi cilveler yapar, yumuşar. Aynı zamanda müsrif, dırdırcı, patavatsız, samimi, kıskanç, merhametli, gelenek sallamaz, özgüveni çok yüksek. Kindar, kendisine yapılan yanlışı affetmez. Kolay gaza gelir, yanlış yaptığını kolay kolay kabul etmez. Kocasına dilli, kaynanasına zilli. Kıymetini bilmeyeni vallahi gebertir. Mustafa'sına çok aşık, onların mutluluğuna ve kızlarına nazar değmesin, kaynanası ve düşmanları çatlasın.Nefise ve Tahir'in imkansız aşkını konu alan dizide, geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in hikayesine yer veriliyor.Dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav oturuyor. Dizinin senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor. Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman'ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.Ulaş Tuna Astepe 1988 senesinde Kocaeli'de dünyaya geldi. Uzun boyuyla dikkatleri üzerine çeken Ulaş Tuna Astepe 1.89 boyunda. Özellikle Karadayı dizisinde canlandırdığı Orhan karakteri ile tanınan oyuncu Star Tv ekranlarından yayınlanmış olan Rüya dizisinde büyük beğeni aldı. ATV'de yayınlanan Analar ve Anneler dizisinde de rol aldı. İstanbul Erkek Lisesi (IEL) mezun olan Astepe üniversite hayatını Mimar Sinan'da tamamladı. Güzel sanatlar bölümünü okuyan Ulaş Tuna Astepe uzun süredir ekranlara vermişti. Ulaş Tuna Astepe Sen Anlat Karadeniz ile yeniden geri dönüyor.