Semt77 Yalovaspor, Ali Berkan Özçiftçi'yi transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Semt77 Yalovaspor, eski oyuncusu Ali Berkan Özçiftçi'yi transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Semt77 Yalovaspor, Ali Berkan Özçiftçi'yi transfer etti
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06 Ocak 2022 17:40
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Semt77 Yalovaspor, sezona Türkiye Basketbol 1. Ligi takımlarından Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'da başlayan eski oyuncusu Ali Berkan Özçiftçi'yi transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezonun ikinci yarısında da kadroda yer alan 25 yaşındaki oyun kurucu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

Ali Berkan, Yalova temsilcisinde geçen sezon 15 karşılaşmada görev yapmış ve 2,3 sayı, 0,8 asist ortalamalarıyla oynamıştı.

Özellikle yeşil-kırmızılı takımın play-off'lardaki maçlarında ortaya koyduğu performansla dikkati çeken Ali Berkan, Semt77 Yalovaspor'un ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselmesine katkı sağlamıştı.


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