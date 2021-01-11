Semih Tokatlı: 'Zamana oynamak da bir adet oldu'

Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, Kasımpaşa'ya 2-1 yenildikleri maçın sonrasında açıklamalarda bulundu.



Pozisyon üretmekte zorlandıklarını söyleyen teknik adam, "Çeşitli pozisyonlar için çalışıyoruz. Önemli olan rakibe oyunu kabul ettirmemiz. Ürettiğimiz pozisyonlar da var, sonuca gidemedik. İnşallah bundan sonraki çalışmalarımız bu yönde olacak. 10 kişi oynamak zordur. açamadğınızda rakibin direnci de artıyor. Zamana oynamak da bir adet oldu. Oyun sistemimizde çabuk oynama, hücuma çıkma anlamında çalışıyoruz ama demek ki daha çok üretmemiz lazım." dedi.



