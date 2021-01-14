Semih Tokatlı: "Yine finale gelmek istiyoruz"

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-1 yenerek çeyrek finale yükselen Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Semih Tokatlı, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Semih Tokatlı: 'Yine finale gelmek istiyoruz'
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14 Ocak 2021 22:24
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-1 yenerek çeyrek finale yükselen Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Semih Tokatlı, farklı bir galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını söyledi,

Tokatlı maçın ardından düzenlenen toplantıda iyi bir mücadele ve oyunla galip geldiklerini söyledi. Her zamanki oyunlarını sahaya yansıttıklarını kaydeden Tokatlı, "Bu sefer attığımız gollerle galibiyetimizi taçlandırdık. Ligde de inşallah bunun yansımaları olacaktır." dedi.

Son 8'e kaldıkları için sevinçli olduklarını anlatan Tokatlı, "Geçen sene final oynadık. Bu yıl da final oynayıp, bu sefer kupayla taçlandırmak istiyoruz. Bugünkü galibiyetten dolayı oyuncularımızı, isteklerinden, arzularından dolayı kutluyoruz." diye konuştu.



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