Semih Tokatlı: 'Oyuncular bir duruş gösterdi'

Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, Trabzonspor gibi son haftaların çıkış yapan, formda takımına karşı oynadıklarını, hafta içi de bu bilinçle çalışmalarını yaptıklarını belirtti.



Oyuncuları özverilerinden dolayı kutladıklarını ifade eden Tokatlı, şunları söyledi:



"Trabzonspor'a karşı oynamak kolay değildi. Oyunu tuttuk, bulduğumuz gollerden sonra oyunu tekrar ele geçirdik. Penaltıdan sonra oyuncularımız tekrar ayağa kalktı, bir duruş gösterdi ve sahadan galibiyetle ayrılmasını bildik. Daha önceki haftalarda gol pozisyonlarını oynadığımız futbolla birleştirememiştik ancak bugün bunu yaptık. Abdullah Avcı ve ekibini tebrik ederek bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz."



