Semih Tokatlı: "Kalite problemi yaşıyoruz"

Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, Malatyaspor maçı sonrası konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Semih Tokatlı: 'Kalite problemi yaşıyoruz'
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17 Nisan 2021 20:44
Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, Malatyaspor karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu.

Maçın başından sonuna kadar gol arayan, sonucu lehine çevirmek isteyen bir Alanyaspor olduğunu aktaran Tokatlı, "Rakibimizin ligdeki pozisyonuna rağmen kalemize gol atılmadan, şut atılmadan gelen bir yan toptan maalesef gol yedik. Uzun zamandan beri galibiyet yolundaki kalite problemini aşamadık. Öyle olunca da sonuca yansıyor. Sonuçta da mağlup olduk, üzüntülüyüz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.


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