Semih Tokatlı: 'Bu hava şartlarında oynamak zordu'

Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, Erzurumspor maçı sonrası zor hava koşullarında oynamaya çalıştıklarını anlattı.



İşte Semih Tokatlı'nın maç sonu sözleri;



"Bu hava ve saha şartlarında buzun üzerinde oynayan, reaksiyon gösteren oyuncularımızı tebrik ediyorum. Buraya kazanmak için gelmiştik ve kazanacağımıza da inanıyorduk. Rakibin geldiği bir pozisyonda bulduğu gol planlarımızı etkilese de oyuna tutunduk. Son dakikaya kadar reaksiyon gösterdik ve kazanmak istedik. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Bu önümüzdeki haftalar için bir ışık oldu."



