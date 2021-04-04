Semih Tokatlı: 'Bir an önce toparlanmalıyız'

Süper Lig'in 32. haftasında evinde Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Semih Tokatlı, talihsiz yedikleri gol ile mağlup olduklarını söyledi.



Tokatlı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, eksiklerine rağmen mutlak galibiyet için çıktıkları maçtan yenilgiyle ayrıldıklarını belirtti.



Maçı çevirecek pozisyonlar da yakaladıklarını anlatan Tokatlı, "Ancak talihsiz yediğimiz golle mağlup olduk. Bundan sonra önümüzde önemli bir maçımız var. Bir an önce toparlanıp, ayağa kalkmamız gerekiyor. Mutlaka bu mağlubiyetleri telafi edeceğiz, edecek de güçteyiz. Galibiyetinden dolayı da rakibi kutluyoruz. Bundan sonraki maçlarında başarılar dileriz." diye konuştu.



