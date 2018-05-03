  •  
    Sezon sonu bedavaya 22'lik gol+asist makinesi
  •  
    Galatasaray şampiyon olursa flaş Tudor kararı
  •  
    Dünyanın en pahalı 11'i açıklandı! Şaşırtan isim!
  •  
    F.Bahçe'den MANU'nun yıldızına "RESMİ" teklif!..
  •  
    Garry'e 4 talip birden! "Sezon sonu görüşelim"

Semih Şentürk, Eskişehirspor'a veda etti

Eskişehirspor iki senedir formasını giyen Semih Şentürk ile yollarını ayırdı. Deneyimli futbolcu tesislerde takım arkadaşları ve personel ile vedalaşarak İstanbul'a gitti.

Kaynak: AA
Semih Şentürk, Eskişehirspor'a veda etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Mayıs 2018 15:05
Eskişehirspor'da Mayıs ayında sözleşmesi sona erecek 13 futbolcudan biri olan Semih Şentürk, vedalaşarak takımdan ayrıldı.

Futbolu bırakmayı düşündüğü geçen yıl, transfer cezası nedeniyle bir kez daha Eskişehirspor ile sözleşme imzalayan Semih Şentürk, Es Es karakterini noktaladı.

Eskişehirspor'da bu sezon 25 lig ve bir kupa maçında forma giyen ve toplamda 1292 dakika süre alan Semih Şentürk, altı lig ve bir kupa olmak üzere yedi gol attı. Deneyimli oyuncu son hafta Adana karşılaşmasında cezalı olması nedeniyle tesislerde son antrenmanına çıkarak kulüpten ayrıldı.

Semih Şentürk bir önceki sezon ise 21 lig ve 1 play-off maçı olmak üzere 22 maçta forma giymiş ve 12 gol atmış, taraftarın sevgilisi haline gelmişti. Bolu maçında gördüğü sarı kart yüzünden cezalı duruma düşen ve sezonun son maçında forma giyemeyecek olan oyuncu, dün Eskişehirspor tesislerinde personel ve takım arkadaşlarıyla vedalaşarak Eskişehir'den ayrıldı. (Kaynak: Anadolu Gazetesi)

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için