Semih Saygıner, PBA'da finalde!

Başarılı Türk bilardocu Semih Saygıner, başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor.



Transfer olduğu Kore'deki profesyonel lig PBA'da ilk turnuvasında rakiplerini bir bir yenerek finale çıktı.



15'er sayılık setler halinde oynanan maçlarda yarı finali Koreli IS Park'a karşı 4-3 kazanan Saygıner ilk sezonunda finale çıktı. Semih Saygıner final maçında yine Koreli rakibi SD Lee ile karşılaşacak.





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