Semih Saygıner'den 3 bantta bronz madalya

Milli bilardocu Semih Saygıner, Hollanda'da düzenlenen 3 bant turnuvasında üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Semih Saygıner'den 3 bantta bronz madalya
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18 Haziran 2022 16:50
Hollanda'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Ferdi Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Semih Saygıner, üçüncü oldu.

Türkiye Bilardo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Semih Saygıner, yarı finalde ev sahibi ülkeden Dick Jaspers ile karşılaştı.

Hollandalı rakibine 50-33 mağlup olan Saygıner, bronz madalya kazandı

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