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"Semih Saygıner 8 yıl aradan sonra bronzla döndü"

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, milli sporcu Semih Saygıner'in geri dönüşü ve yakaladığı başarıyla ilgili konuştu.

Kaynak: AA
'Semih Saygıner 8 yıl aradan sonra bronzla döndü'
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10 Ekim 2018 12:55
Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, milli sporcu Semih Saygıner'in 8 yıl aradan sonra tekrar dönüş yaptığı bilardoda elde ettiği dünya üçüncülüğünün kendileri için altın değerinde olduğunu söyledi.

Ersan Ercan yaptığı açıklamada, Semih Saygıner'in yeniden döndüğü bilardoda iyi bir sezon geçirdiğini dile getirdi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de 2-7 Ekim'de düzenlenen Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda Semih Saygıner, Tayfun Taşdemir ve Naci Çoklu ile mücadele ettiklerini anlattı.

Semih'in dünya şampiyonluğunun kıyısından döndüğünü aktaran Ercan, şöyle konuştu:

"Semih Saygıner, bu sezon birçok prestijli organizasyonda dereceler elde etti. Şampiyonadaki 3 sporcumuz da zirvede yer alabilirdi. Semih, 2003'te dünya şampiyonu olmuştu. Dönüş kararı aldığında dünya şampiyonu olmak istediğini söylemişti. Semih Saygıner, 8 yıl aradan sonra bronz madalyayla döndü. Bu bizim için altın değerindedir. Bundan sonraki şampiyonalarda zirveye çıkacağına inanıyorum."

Dünya Karom Bilardo Birliğinin (UMB) 5 kişilik yönetimine de giren Ercan, "Ülkemizde yaptığımız çalışmalar bizi dünya yönetimine taşıdı. Türkiye'de hayata geçirdiğimiz projelerin dünya genelinde de yaygınlaşması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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