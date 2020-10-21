Semih Özü: 'İkinci yarıda çok istekliydik'

Adanaspor'da Semih Özü, 4-3 kaybettikleri Giresunspor maçını değerlendirdi.



Adanaspor Teknik Sorumlusu Semih Özü, ilk dakikalarda yedikleri golle maça adeta 1-0 geride başladıklarını aktararak, şunları ifade etti:



"İlk yarıda çok da kötü oynamadık. Oyunun içinde olduk. İkinci yarıda oyuncularımız gayet istekliydi. Oyunu 3-2'ye de getirdik. 3-3 olunca direncimiz düştü. Her iki takıma da bundan sonraki haftalar için başarılar diliyorum."



