Semih Özü: "İkinci yarıda çok istekliydik"

Adanaspor'un teknik sorumlusu Semih Özü, 7 gole sahne olan ve 4-3 kaybettikleri Giresunspor maçını değerlendirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Semih Özü: 'İkinci yarıda çok istekliydik'
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21 Ekim 2020 17:13
Adanaspor'da Semih Özü, 4-3 kaybettikleri Giresunspor maçını değerlendirdi.

Adanaspor Teknik Sorumlusu Semih Özü, ilk dakikalarda yedikleri golle maça adeta 1-0 geride başladıklarını aktararak, şunları ifade etti:

"İlk yarıda çok da kötü oynamadık. Oyunun içinde olduk. İkinci yarıda oyuncularımız gayet istekliydi. Oyunu 3-2'ye de getirdik. 3-3 olunca direncimiz düştü. Her iki takıma da bundan sonraki haftalar için başarılar diliyorum."



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