Semih Özü: 'Gol eleştirilerine güzel cevap verdik'

TFF 1. Lig'de Altınordu'yu 5-2 yenen Adanaspor'da teknik sorumlu Semih Özü, "Güzel bir skor aldık. Geçen haftalardaki gol anlamındaki eleştirilerin cevabını vermiş olduk." dedi.



Özü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.



Oyuncularını tebrik eden Özü, şöyle konuştu:



"Güzel bir skor aldık. Geçen haftalardaki gol anlamındaki eleştirilerin cevabını vermiş olduk. Aslında gol bölgelerinde etkili bir takımız. Oyuncularımızın biraz form tutması, birbirlerini tanıması ve bizim istediklerimizi yapması bir süreçti. Bu süreci yavaş yavaş atlatıyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok istekli, arzulu oynadılar. Daha gollü olabilirdi. Rakip takım hiçbir zaman oyunu çirkinleştirecek bir şey yapmadı. Kapanmadılar hep açık oynadılar. Bu da skoru getirdi. Adanaspor taraftarına armağan olsun. Çarşamba günü oynayacağımız Giresunspor maçı bizim için çok önemli. Zorlu, ciddiye alınacak bir rakip. İnşallah oradan da alnımızın akıyla döneriz."



