Semih Özü: 'Futbolun adaleti bu'

TFF 1. Lig 11. hafta erteleme maçında konuk ettiği Beypiliç Boluspor'a 3-2 kaybeden Adanaspor'un teknik sorumlu Semih Özü, yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.



Özü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, yakaladıkları önemli gol fırsatlarından faydalanamadıklarını aktardı.



İlk yarı yaptıkları hatadan dolayı golü yediklerini ifade eden Özü, "Yediğimiz golden sonra skoru eşitledik. Sonrasında 3-4 pozisyonda golü atamadık. Son dakika 2-1 oldu maç ve içeri girdik. İkinci yarı golü çabuk bulduk ve beraberliği yakaladık. Skoru 4-2 yapabileceğimiz pozisyonları da yakaladık. Atamadık. Futbolun adaleti bu, atamayana atarlar. Mağlup olduk, üzgünüz." diye konuştu.



